TMW - Boban&Maldini contro Gazidis, scontro totale: Elliott dovrà scegliere da che parte stare

Ormai era diventato il classico Segreto di Pulcinella, che nemmeno le dichiarazioni apparentemente conciliatorie di Ivan Gazidis rilasciate qualche giorno fa erano riuscite a nascondere. L'intervista concessa da Zvonimir Boban a La Gazzetta dello Sport conferma la profonda spaccatura in seno alla dirigenza del Milan, un club che non trova pace e che a luglio rischierà di ricominciare da zero per la quarta stagione consecutiva, con un assetto societario tutto nuovo.

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato e Boban si è esposto come non mai, attaccando pesantemente l'amministratore delegato ma anche la proprietà: tra le accuse mosse, quella di dividere l'ambiente e di operare in modo "irrispettoso e inelegante", riferendosi ai presunti contatti con Ralf Rangnick. Una scelta che Gazidis avrebbe fatto senza chiedere il parere del CFO e di Paolo Maldini (che per primo aveva lasciato trapelare un certo disagio), l'altra figura chiave di questa partita a scacchi che potrebbe portare a una nuova rivoluzione. Adesso la palla passa nelle mani di Gordon Singer e del Fondo Elliott, entità finora quasi metafisica, che ha osservato da lontano gli ultimi sviluppi e che sarà chiamato inevitabilmente a prendere una decisione definitiva e a mettere sul tavolo le proprie reali intenzioni. Progetto, crescita, ambizioni: tutte questioni in sospeso ed evidentemente affrontate solo in modo superficiale. Elliott dovrà chiarire "budget e obiettivi"; in poche parole, fino a questo momento il Milan ha viaggiato - più o meno inconsapevolmente - su due strade parallele: da un lato chi lavorava per accorciare i tempi della rinascita, dall'altro chi ha pensato solo al bilancio, non curandosi del lato sportivo. Non c'è e non c'è mai stata unità di intenti: area sportiva contro area amministrativa, ognuno occupato a coltivare il proprio orticello. Alla fine del campionato mancano ancora tre mesi e in mezzo c'è anche una finale di Coppa Italia da conquistare; non era forse il momento opportuno per far scoppiare la bomba, ma adesso tutti i giocatori dovranno scoprire le proprie carte. Soprattutto Elliott.