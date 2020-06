TMW - Bologna, pronta la rivoluzione d'attacco: dall'addio di Santander al sogno Ibrahimovic

Il Bologna, targato Sabatini, Bigon e Di Vaio, si prepara a un'estate di cambiamenti. Dove il mercato porterà a variare e non poco gli effettivi a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Su tutti, l'attaccante: il club di Saputo, pronto a rinnovare con Rodrigo Palacio, ha messo in vendita Federico Santander. Il paraguaiano ha le valigie in mano e ora cerca una punta. Un uomo immagine come Zlatan Ibrahimovic? Possibile, anche se negli scorsi giorni è stato definito "non alla portata". Servirà che abbassi le pretese economiche, è chiaro, ma è il grande sogno di Mihajlovic, anche se la tentazione di un ritorno all'Hammarby per il calciatore c'è. La qualificazione europea potrebbe essere la chiave per convincerlo, anche se il settimo posto è s soli due punti (ma Hellas e Parma hanno una gara da recuperare).