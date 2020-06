TMW - Braida: "Rino si merita la Coppa Italia, è un ragazzo meraviglioso"

“Rino se lo merita, è un ragazzo meraviglioso. Gli auguro una grande carriera, ha grandi valori umani e professionali. Con lui non si sbaglia un colpo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Milan, Ariedo Braida, elogia l’allenatore del Napoli ed ex centrocampista rossonero Gennaro Gattuso, che ieri ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. “Spero che questo trofeo, il primo dopo questo maledetto virus - dice Braida - sia di buon auspicio per il futuro di Rino che ha vinto da calciatore e gli auguro di vincere tanto da allenatore. Ieri - continua il dirigente - mi è piaciuta molto la squadra e Gattuso ha avuto un senso pratico e tattico da allenatore consumato. È stato bravo, ha saputo preparare bene la partita. Tutto è riuscito alla grande”.