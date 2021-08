TMW - Calciomercato, le 10 ufficialità attese in questa settimana

Manuel Locatelli alla Juventus - Dopo il quarto incontro di venerdì scorso Juventus e Sassuolo si sono dati appuntamento a dopo Ferragosto per chiudere la trattativa legata a Manuel Locatelli. Ci siamo quasi, ma manca ancora l'accordo completo sulla formula del trasferimento e in particolare sull'obbligo di riscatto che i bianconeri vorrebbero condizionato alla qualificazione in Champions League mentre i neroverdi vorrebbero assicurato in partenza. C'è invece l'intesa sul prezzo, ossia 35 milioni, bonus compresi, e anche quella sulla durata del prestito, che sarà annuale. Siamo dunque ai dettagli finali: da oggi ogni giorno può essere quello buono per il centrocampista classe '98 alla Juventus.

Tammy Abraham alla Roma - Il blitz di Tiago Pinto a Londra ha portato i suoi frutti, l'attaccante proveniente dal Chelsea è atterrato ieri nella Capitale in compagnia del general manager giallorosso. La Roma sborserà 42 milioni più 3 di bonus, mentre Tammy Abraham percepirà 5 milioni netti annui più 1 di bonus che, grazie al Decreto Crescita, peseranno sul bilancio della Roma per circa 7,5 milioni. Il Chelsea ha mantenuto la possibilità di riacquistare il calciatore dopo la seconda stagione per una cifra pari a 80 milioni di euro, mentre non risulta l'inserimento nell'accordo di una clausola rescissoria.

Simy alla Salernitana - L'approdo del nigeriano dal Crotone è previsto per oggi, in tempo per essere allo stadio già in occasione del debutto in Coppa Italia dei granata: il nigeriano ha trovato un accordo economico molto importante, che prevede un accordo da un milione di euro, più bonus alla firma, che dovrebbe avvenire appunto in questa settimana. Sei milioni ai pitagorici, al calciatore un contratto molto importante per un rinforzo decisivo nella rincorsa alla salvezza dei granata.

Alessandro Florenzi al Milan - Oggi sono previsti nuovi contatti per sbloccare l'operazione con la Roma. Il club di Via Aldo Rossi non vuole acquistare il laterale della Nazionale a titolo definitivo, mentre quello giallorosso vorrebbe venderlo subito e passare subito all'incasso. Ma vista l'esigenza del Milan di rinforzi, questa sembra essere la settimana giusta per chiudere l'affare.

Matija Nastasic alla Fiorentina - Una volta salutato Milenkovic, la Fiorentina chiuderà per il ritorno del difensore dallo Schalke 04. Il classe '93 arriverà in riva all'Arno a titolo definitivo di fronte al pagamento di un indennizzo di 2-3 milioni.

Yacine Adli al Milan - "Mancano ancora degli aspetti sui quali bisogna essere allineati", ha detto il presidente girondino Gerard Lopez e infatti l'intesa tra le parti ancora non c'è. Ma il club rossonero vuole chiudere a stretto giro di posto l'affare, abbassando leggermente la richiesta francese pari a 10 milioni di euro. La concorrenza è già stata battuta, almeno nell'interesse del centrocampista classe 2000, per cui l'operazione pare potersi concludere positivamente. Ieri per Adli appena 22' in campo, segnale di una trattativa che procede nella direzione giusta.

Andrea Pinamonti all'Empoli - Anche per questo affare, sembra essere arrivata la settimana giusta. Il club toscano ha individuato nell'attaccante classe '99 il rinforzo giusto per la stagione ormai alle porte, e il summit andato in scena negli scorsi giorni con l'Inter - proprietaria del cartellino -, adesso si conta di chiudere l'accordo la prossima settimana. L'operazione si farà sulla base di un prestito secco.

Nabil Bentaleb al Genoa - Qui si tratta solo di aspettare la seconda parte di visite mediche, che dovrebbe andare in scena oggi. Bentaleb ha effettuato la prima parte delle visite mediche al Synlab Il Baluardo sabato e una volta superata la seconda, apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù, poi ci sarà l'ufficialità dell'operazione.

Sam Lammers al Genoa - Dopo Ekuban, il Genoa è pronto a piazzare un altro colpo in attacco. Nei giorni scorsi è arrivata la base di accordo con l'Atalanta per l'attaccante olandese, col club di Preziosi che spenderà 1 milione per il prestito al quale se ne aggiungeranno 15 per il diritto di riscatto a fine stagione. La Dea però mantiene il controllo di Lammers assicurandosi il controriscatto a 16 milioni.

Toma Basic alla Lazio - La società biancoceleste è forte di un accordo con il giocatore grazie all'amicizia tra Igli Tare e il suo procuratore Adrian Allaj, entrambi albanesi ed ex compagni di nazionale: sembra essere arrivato il momento giusto per la chiusura dell'operazione, anche alla luce delle parole di Lopez di ieri. Il presidente del Bordeaux ha ammesso di conoscere la preferenza del calciatore, la Lazio appunto.