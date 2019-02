TMW - Corsa-Champions, che caos: 9 squadre in 7 punti, sarà lotta fino alla fine

Nove squadre in sette punti, una lotta bellissima ed entusiasmante, che pochi avrebbero immaginato a inizio stagione. Se per lo Scudetto non sembra esserci storia (a meno di un harakiri della corazzata Juventus), la corsa al quarto posto, che vale l'accesso alla Champions, potrebbe regalare colpi di scena fino alla fine del campionato, rischiando di risucchiare anche l'Inter, attualmente terza ma in grave difficoltà dopo le sconfitte con Torino e Bologna. I ragazzi di Spalletti hanno ora solo 4 punti di vantaggio sui cugini.

La Lazio, ovviamente, spera di restare aggrappata al treno, magari senza ripetere il triste epilogo di un anno fa, quando subì il sorpasso dei nerazzurri proprio al fotofinish. Ci sarà da sudare, perché il Milan è più continuo e la Roma può accendersi da un momento all'altro. E poi ci sono le sorprese: la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini e del bomber Zapata, la Fiorentina di Pioli e Chiesa, la Samp dell'eterno Quagliarella, l'ostico Torino di Mazzarri, il Sassuolo dell'emergente De Zerbi e la sorpresa Parma. Tutte formazioni che, per un motivo o per un altro, possono sperare di far saltare il banco, lasciando fuori dalla massima competizione europea le grandi favorite.