TMW - Cuoghi: "Con lo Spezia si è sentita l'assenza di Tonali"

Con Stefano Cuoghi abbiamo fatto il punto della situazione sul Milan in vista della sfida dei rossoneri contro la Juventus in programma domenica sera. Indipendentemente da quanto accaduto con lo Spezia - dice l'ex centrocampista milanista - è un discreto momento. La Juve comunque sta crescendo e Allegri sta trovando la quadra. Per il Milan è è una partita molto più complicata rispetto ad un mese fa".

Conta tantissimo per i rossoneri in chiave scudetto...

"Se vuoi lottare per il titolo, dopo il passo falso con lo Spezia, sarebbe grave non portare a casa la vittoria. Rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia".

Al di là dell'errore dell'arbitro, con lo Spezia è emerso qualche limite dei rossoneri...

"Il Milan quella gara l'avrebbe probabilmente vinta. Non so se il portiere ci arrivava su quel tiro o se si è fermato, in ogni caso i rossoneri non avevano chiuso la partita e alla fine ha vinto lo Spezia. E' chiaro che una squadra che vuol vincere lo scudetto non può permettersi di tenere così in bilico il risultato. Devo dire che si è sentita assenza Tonali. Ma va anche sottolineato che fino a qualche tempo fa il Milan giocava da squadra mentre ora vive sulla capacità dei singoli che possono risolvere le partite, vedi Leao o Ibra. Non c'è più quel senso di compattezza di squadra, va recuperata questa prerogativa".