TMW - Cuoghi: "Maldini e Massara sono di un'altra categoria, sanno muoversi e non si fanno prendere dalla frenesia"

Stefano Cuoghi, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan:

Sul mercato alla fine si aspetta il difensore?

"Per forza. E' vero che Tomori resterà fuori un mese ma dovesse saltare anche il derby, giocare quella partita senza due titolari in difesa è complicato. Non è facile in ogni caso trovare un giocatore di alto livello e che si inserisca perfettamente. La società comunque agisce in modo perfetto: Maldini e Massara sono di un'altra categoria, sanno muoversi e non si fanno prendere dalla frenesia. Non parlano tanto ma badano ai fatti".

Tra i difensori accostati al milan chi le piace?

"A parte Botman, gli altri giocano poco ma è anche vero che pure Tomori giocava poco e poi si è rivelato eccezionale. Mi fido ciecamente della società, il passo se lo fa perchè è ben ponderato".