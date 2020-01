TMW - Dani Olmo al Lipsia, affare da 50 milioni

Il Lipsia ha fatto uno scatto in avanti per Dani Olmo e si appresta adesso a chiudere la trattativa con la Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore ha infatti già lasciato il ritiro del club croato e a breve prenderà un volo per la Germania. Le cifre sono molto importanti, visto che la base fissa che il Lipsia pagherà è di 35 milioni di euro, con 15 milioni di bonus, per un totale dunque di 50 milioni. La Dinamo si è mantenuto anche il 25% sulla futura rivendita. Nelle prossime ore visite e firma con il club capolista in Bundesliga.