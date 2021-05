TMW - Donnarumma al top grazie a una tenuta straordinaria: ecco lo studio con Noisefeed

Quella tra Juventus e Milan sarà anche la partita di Gianluigi Donnarumma. Sarà la partita di un ragazzo che potenzialmente può diventare il miglior portiere al mondo e che a ventidue anni compiuti a febbraio e questo non solo grazie a doti naturali e straordinarie. Di mezzo c'è anche tanto allenamento, tanta tenuta atletica e un fisico straordinario. Lo storico dei ko, che Tuttomercatoweb.com analizza grazie a Noisefeed Injuiries, il più grande database per l'analisi degli infortuni e del loro storico dei calciatori e dei club, racconta che lo stop più lungo subito da Gigio è stato di soli 35 giorni e dovuto a una lesione al bicipite femorale datata maggio 2019. Di fatto a fine stagione, per questo per infortunio ha saltato pochissime gare in carriera.

Solo 8 gare saltate per infortunio Quel che balza all'occhio è che dal 2016 a oggi, Donnarumma abbia saltato soltanto otto partite per infortunio. Una tenuta fisica importante: l'ultima è una distorsione alla caviglia sinistra durante Fiorentina-Milan dello scorso febbraio 2020, ma è l'ultimo stop in infermeria, chiaramente se escludiamo la positività al Covid-19 di ottobre.