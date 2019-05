TMW - Fiorentina e Milan su Idrissi dell'AZ Alkmaar

C'è un nome nuovo per il mercato delle italiane. Un esterno d'attacco che Fiorentina e Milan stanno studiando in queste settimane, che hanno osservato e visionato. Si tratta del classe 1996 dell'AZ Alkmaar, Oussama Idrissi: esterno d'attacco di un tridente di Bergen op Zoom, nazionale marocchino, il giocatore è in scadenza nel 2022 con la società di Alkmaar dove è arrivato un anno e mezzo fa dal Groningen. Idrissi, cresciuto nella cantera del Feyenoord, è valutato circa 10 milioni dall'AZ: 14 gol in stagione, tecnica, forza, velocità, potrebbe essere uno dei profili del possibile dopo Chiesa in casa Fiorentina.