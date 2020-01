TMW - Fiorentina, Laxalt non arriverà: l'esterno ha scelto di restare granata

Diego Laxalt non sarà il laterale mancino che cerca la Fiorentina in queste ultime ore del mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il club viola ha infatti l'accordo con il Torino, con il benestare del Milan che ha ancora la proprietà del cartellino, ma non è riuscita a convincere il giocatore, non entusiasta dalla formula. L'uruguaiano dunque terminerà la stagione con la maglia del Torino.