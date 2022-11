TMW - Futre: "Leao fortissimo, penso che possa aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale insieme a CR7"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Futre, icona del calcio portoghese, è stato intervistato in esclusiva da TMW. Queste le sue dichiarazioni su Rafael Leao:

Dove può arrivare il giovane talento rossonero?

"Leao è un giovane davvero fortissimo, penso che possa aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale insieme a Cristiano. O almeno lo spero (ride, ndr)".

Il Mondiale potrà restituire a CR7 il sorriso perso a Old Trafford?

"Sono molto curioso di vedere quale versione di Cristiano vedremo in questo Mondiale. Secondo me da numero 9 può fare ancora di più la differenza, magari in attacco con Rafael Leao del Milan".