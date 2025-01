TMW - Hellas Verona, c'è anche il Chelsea su Belahyane

Non c'è solo l'Olympique Marsiglia per Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona. Il giocatore, seguito anche da Milan, Inter e Napoli nelle ultime settimane, è il nome principale per il Chelsea qualora dovesse andare via Cesare Casadei, attualmente obiettivo per il Torino ma che è valutato venti milioni di euro.

La valutazione del Verona è sempre la stessa: 12 milioni di euro più bonus. Nella scorsa settimana c'è stato un incontro con un emissario dell'OM a Milano, senza però trovare un accordo, ma nelle prossime ore sono attese novità.

Il centrocampista marocchino, in un'intervista a Repubblica, ha spiegato il suo addio al Nizza. "Ho avuto una discussione con il ds, mi ha detto che non avevo speranze di giocare. L’allenatore era Farioli, che mi ha chiesto di avere pazienza perché i titolari a centrocampo li aveva, ma io l’ho avvertito come un tappo alla mia crescita. Amo la pazienza, ma di più giocare. Il Verona mi seguiva da un po’, il progetto mi è piaciuto subito e Zanetti mi dà fiducia e mi parla tanto. La serie A, poi, è più complicata della Ligue 1, ci sono tanti campioni: sfidarli mi aiuterà a crescere, così come allenarmi con i miei compagni Serdar, Duda e Dani Silva".