TMW - I top 100 della Serie A: Calhanoglu si classifica al 56° posto

Tuttomercatoweb ha stilato la top 100 TMW, una classifica creata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Al cinquantaseiesimo posto figura Hakan Calhanoglu. Questa la giustificazione: "Il finale della stagione 2019-20 ce lo aveva riconsegnato come un giocatore capace di segnare e servire assist con una facilità disarmante. Nel torneo attuale è rimasta la giocata illuminante e il passaggio decisivo. Ma per attendere il primo gol è stato necessario aspettare l'ultima partita prima della pausa natalizia. Il Coronavirus lo ha restituito fuori condizione, irriconoscibile. Nonostante tutto riesce a tirar fuori qualche perla: come la rete alla Fiorentina"