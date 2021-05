TMW - I voti alla Serie A: Milan, Kjaer e Kessie certezze. Tomori, che impatto. Tonali da rivedere

Otto anni dopo il Milan torna in Champions League. Rossoneri devastanti nella prima parte di stagione, trascinati da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non si è ripetuto nel girone di ritorno, condizionato da una sequenza di infortuni che lo hanno portato a saltare metà campionato. E quando nella seconda parte di stagione ha giocato il rendimento è stato il più delle volte deludente. Al contrario grande costanza di rendimento per Kjaer, Kessié, Donnarumma e Calabria. Non incide Mandzukic, da rivedere Tonali. Queste le medie voto degli uomini di Stefano Pioli al termine del campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,32 KJAER

6,32 KESSIE

6,30 DONNARUMMA

6,28 CALABRIA

6,19 REBIC

6,18 CALHANOGLU

6,17 THEO HERNANDEZ

6,15 BRAHIM DIAZ

5,98 ROMAGNOLI

5,95 BENNACER

5,95 SAELEMAEKERS

5,89 LEAO

5,86 TONALI

5,80 MEITE

5,70 CASTILLEJO

Meno del 50% di presenze a voto

6,33 GABBIA

6,32 TOMORI

6,19 IBRAHIMOVIC

6,00 DUARTE

5,91 DALOT

5,90 KALULU

5,82 HAUGE

5,75 COLOMBO

5,75 KRUNIC

5,58 MANDZUKIC

5,00 TATARUSANU