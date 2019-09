TMW - Icardi, ipotesi prestito Valencia. Può liberare Correa per il Milan

Le ultime ore di mercato potrebbero portare ad un clamoroso giro di cessioni e acquisti con Jorge Mendes al comando. Inter, Valencia, Atletico Madrid e Milan le protagoniste di questa operazione di mercato. Come raccolto da TMWMauro Icardi potrebbe passare in prestito secco al Valencia: l'arrivo di Maurito in spagna potrebbe dare via ad un effetto domino che porterebbeAngel Correa al Milan. L'attaccante nerazzurro libererebbe così Rodrigo,destinazione Atletico, che a sua volta potrebbe dare il via libera alla cessione di Correa al Milan. La Juventus, che da tempo è interessata ad Icardi, resta alla finestra.