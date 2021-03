TMW - Icona del Toro o in una big? Belotti, è l’estate della scelta

Andrea Belotti o Ciro Immobile? Il duello per il ruolo di centravanti titolare dell’Italia di Roberto Mancini ai prossimi Europei è aperto, anche se il 17 della Lazio pare in vantaggio sul collega del Torino. Con il quale la rivalità è di quelle sane, che sanno di amicizia. Come non rispettare la Scarpa d’Oro, del resto? Un giugno da protagonista, d’altra parte, a Belotti farebbe comodo per avere una nuova base su cui dare una risposta alla domanda che ogni estate si pone: sarà quella del grande salto, o il Gallo resterà carriera natural durante il leader di un Toro che nelle ultime stagioni non è sempre stato grande?

Il Milan avanza, ma non è solo. Il tema del centravanti, di questi tempi, è particolarmente sentito in casa dei rossoneri. Mandzukic non ha dato le risposte previste, e Ibrahimovic ha saltato metà delle gare stagionali. Pur risultando decisivo nelle altre, lo svedese non dà garanzie assolute. Un’alternativa, magari di valore assoluto, farebbe comodo a Pioli. E Belotti sembra il giocatore perfetto a questo scopo: ancora giovane (27 anni), con un contratto in scadenza nel 2022 e un discreto bottino di gol già all’attivo. Il Milan, comunque, non è l’unico club: la stessa necessità, per motivi diversi, è di casa in quel di Roma, sponda giallorossa. E il Gallo non dispiace neanche all’estero, nello specifico in Liga dove ha diversi estimatori. Alla sesta stagione in granata, sempre in doppia cifra, è il momento di scegliere se è questo l’approdo definitivo o se è il caso di confrontarsi con una grande squadra. Può anche chiedere consiglio a Immobile: lanciato in via definitiva proprio dal Torino, ha dovuto girare, ma alla fine la sua big da Champions l’ha trovata. E partirà davanti nelle gerarchie.