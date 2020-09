TMW - Il PSG insidia il Milan per Bakayoko. Il Chelsea continua a non fare sconti sul prezzo

Il Milan non molla l'obiettivo Tiemoue Bakayoko: il centrocampista del Chelsea resta un nome caldo per il mercato rossonero. Stefano Pioli, da tempo, lo ha indicato come primo nome per la lista dei desideri in mediana. La priorità adesso è il difensore, come spiegato anche ieri dal ds Paolo Maldini, ma un giocatore nel ruolo per rinforzare il reparto che ha già Franck Kessie, Ismael Bennacer e il nuovo acquisto Sandro Tonali. Il problema è che i Blues non scendono dalle cifre importanti per l'eventuale riscatto che secondo quanto arriva dall'Inghilterra è di 30 milioni. Ok per i 3 milioni per il prestito ma non per la cifra pattuita per l'estate e lo stesso vale anche per il Paris Saint-Germain. I transalpini, al momento, sembrano più avanti del Milan per il giocatore ma servirà uno sconto da parte del club di Abramovich. Che potrebbe arrivare col passare dei giorni, magari nell'ultima settimana di trattative.