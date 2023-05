TMW - Il Real Madrid piomba su Davies. E il Bayern Monaco pensa a Theo Hernandez

Può diventare uno degli uomini mercato dell'estate, Theo Hernandez, terzino sinistro francese del Milan che il Bayern Monaco vorrebbe riunire... Con suo fratello. I bavaresi devono far fronte infatti, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, con gli assalti del Real Madrid per il canadese Alphonso Davies. Dopo David Alaba, il club iberico vuole anche il terzino sinistro della formazione ora allenata da Thomas Tuchel.

Il Bayern su Theo

Per questo il Bayern si sta già cautelando e secondo quanto arriva alla redazione di TMW, il nome di Theo sarebbe il primo della lista della dirigenza del club tedesco. Il fratello Lucas dopo sei mesi dalla rottura del crociato è tornato in queste ore ad allenarsi con la squadra e potrebbe, nel caso il domino andasse a segno, ritrovarsi col fratello Theo. Un intrigo certamente complicato, che deve anche scontrarsi con la volontà del Milan di non cedere il 'suo' Hernandez.