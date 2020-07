TMW - Imborgia: "Rangnick? Porta esperienza. Saelemakers cresciuto"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com con Antonio Imborgia si è palrato anche di Napoli e Milan. Ecco le considerazioni innanzitutto sul caso Osimhen: "Quando succedono queste cose (cambio di agenti, ndr) una società deve fare un passo indietro. Quando le posizioni non sono chiare, meglio uscire. Credo che il giocatore sia interessante ma giocare in Italia è diverso che fare gol che in Francia. Anche se con le marcature di oggi in effetti è più facile segnare rispetto a vari anni fa. Prima per far gol dovevi vendere l'anima al diavolo". Poi su Rangnik: "Porterà esperienza e un modo di lavorare diverso dalle nostre abitudini. Ma anche lui avrà bisogno di tempo. Il Milan ora cerca i ragazzi del 2000 e del 2001. Se gli danno tempo bene, in caso contrario proveranno a riaprire tra un anno un altro ciclo con un altro tecnico". Con Imborgia si è poi parlato anche di Saelemakers da lui conosciuto molto bene: "E' cresciuto grazie a Pioli, non è un titolare ma ha buona prospettiva perchè ha una gamba aggressiva. E' ancora alla ricerca di un ruolo ma lo stop del campionato lo ha aiutato perchè questa stagione allungata gli ha dato la possibilità di dimostrare le sue capacità. Negli anni scorsi con il suo agente ho fatto di tutto per portarlo in Italia e ci sono andato vicino in un paio di situazioni".