TMW - Inter, come arriva la formazione nerazzurra al derby con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report dell'Inter in vista del derbvy di questa sera tra i neroazzurri e il Milan. Queste le possibili scelte neroazzurre: "L'Inter rimette le cose a posto in Champions League e adesso sì che pensare al derby contro il Milan, fondamentale per mantenere vive le chance di giocarsi lo scudetto con i rossoneri e il Napoli. In campo Inzaghi - che ha tutto il gruppo a disposizione - schiererà l'undici tipo. Un dubbio potrebbe riguardare il nome per la mezzala di sinistra: Vidal sembra tornato ai suoi massimi livelli, Calhanoglu ultimamente ha risposto bene e in più ha quel destro raffinato che sui calci piazzati può determinare. Il turco è al momento avanti, anche se Inzaghi in conferenza stampa ha lasciato aperta la porta, indicando la tanta abbondanza a centrocampo e citando anche Gagliardini, Vecino e Sensi. Darmian confermato a destra, de Vrij e Perisic tornano dall'inizio"