TMW - Jacobelli: "Curioso di vedere come il Milan gestirà il vantaggio in classifica"

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sul prossimo impegno del Milan in programma contro la Fiorentina: "Sono curioso di vedere come il Milan gestirà il vantaggio in classifica e come la Fiorentina reagirà dopo il ko contro l'Udinese. Sarà un finale di stagione entusiasmante in lotta scudetto e salvezza"