TMW - Juventus forte su Scamacca in prestito con obbligo per 18 mesi: manca l'ok del Sassuolo

Gianluca Scamacca è il nome caldo di queste ore per l'attacco della Juventus. Classe 1999, il giocatore è uno dei profili seguiti con maggior attenzione dai bianconeri: pronto il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto dal Sassuolo, le società sarebbero vicine e mancherebbe il placet da parte degli emiliani prima della possibile fumata bianca. Il Genoa ha già dato il placet a liberare Scamacca dal prestito. La Juventus, in ogni caso, continua anche a valutare altre ipotesi in caso di mancato accordo come Graziano Pellè e Fernando Llorente.