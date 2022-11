TMW - La classifica degli allenatori di Serie A per media voto: Pioli è secondo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Luciano Spalletti re indiscusso fra gli allenatori dopo le prime 10 giornate. Il suo Napoli vince, dà spettacolo ed è primo in classifica. Piazza d'onore per Raffaele Palladino, che ha solo 4 gare all'attivo e ha visto abbassare la media dopo il ko di Empoli. Terzo gradino del podio per un Sottil che esce indenne anche dalla sfida dell'Olimpico. Questa la classifica per media voto di Tuttomercatoweb degli allenatori di Serie A:

1. Luciano Spalletti (Napoli) 6.88

2. Stefano Pioli (Milan) 6.46

3. Andrea Sottil (Udinese) 6.46

4. Maurizio Sarri (Napoli) 6.42

5. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.33

6. Raffaele Palladino (Monza, dalla 7ª giornata) 6.25

7. Ivan Juric (Torino) 6.25

8. Marco Baroni (Lecce) 6.17

9. Alessio Dionisi (Sassuolo) 6.13

10. Paolo Zanetti (Empoli) 6.08

11. José Mourinho (Roma) 6.08

12. Massimiliano Alvini (Cremonese) 6.08

13. Thiago Motta (Bologna, dalla 7ª giornata) 6.08

14. Luca Gotti (Spezia) 6.04

15. Simone Inzaghi (Inter) 6.04

16. Salvatore Bocchetti (Hellas Verona, dalla 10ª giornata) 6.00

17. Davide Nicola (Salernitana) 5.92

18. Dejan Stankovic (Sampdoria, dalla 9ª giornata) 5.88

19. Massimiliano Allegri (Juventus) 5.83

20. Vincenzo Italiano (Fiorentina) 5.79

Non più in carica

1. Luca Vigiani (Bologna, 6ª giornata) 6.50

2. Gabriele Cioffi (Hellas Verona, fino alla 9ª giornata) 5.94

2. Marco Giampaolo (Sampdoria, fino all'8ª giornata) 5.63

3. Sinisa Mihajlovic (Bologna, fino alla 5ª giornata) 5.40

4. Giovanni Stroppa (Monza, fino alla 6ª giornata) 5.25