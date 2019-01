TMW - La strana febbre di Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain ha qualche linea di febbre. È questo quanto fa sapere il Milan da Gedda, a conclusione di una mattinata in cui si è parlato più del Pipita, che della gara di oggi pomeriggio contro la Juventus. Seguiranno aggiornamenti, perché la presenza dell'argentino, al momento in dubbio, resta uno dei temi tattici, e non solo, più interessanti della Supercoppa contro la Juve. Fin qui, però, la cronaca, se vogliamo contraddittoria, di una mattinata alquanto particolare.

Niente foto. Le prime avvisaglie che qualcosa non andasse bene, al di là dell'intrigo di mercato e del mal di pancia di Higuain per la situazione, arrivano poco dopo le 11. Il Milan pubblica una foto che ritrae l'intero gruppo di calciatori presenti a Gedda, con una rilevante esclusione: manca, infatti, proprio Higuain. Un'assenza che non passa inosservata, ma a stretto giro di posta arriva la spiegazione rossonera: nessun caso, l'argentino era assente per un trattamento, un massaggio.

Arrivati all'una, nuova svolta: attacco influenzale, Higuain ha qualche linea di febbre. E la sua presenza, che pure Gattuso aveva dato per quasi certa ieri, diventa un grosso punto interrogativo. Un problema non da poco, anche perché Higuain fuori dai giochi toglierebbe tanto fascino alla sfida. Un po' perché potrebbe essere la sua ultima gara in rossonero, un po' perché di fronte c'è la Juve, la sua ex squadra, quella che l'ha, sostanzialmente, scaricato per fare posto a Cristiano Ronaldo. Inevitabile, peraltro, un filo di scetticismo nel leggere la notizia: che la febbre colga Higuain, proprio oggi, proprio mentre l'ex Napoli è al centro delle cronache di mercato, sembra quantomeno curioso. Speculazioni, ovvio: ci fermiamo alla cronaca, a quanto fa sapere il Milan in via ufficiale e ufficiosa. E rimaniamo in attesa, in compagnia di voi lettori, di sapere se Higuain sarà in campo o meno, oggi alle 18,30 contro la Vecchia Signora.