TMW - Le pagelle dei rossoneri dopo la prima giornata in Qatar

Con le partite di ieri si è conclusa la prima giornata dei Mondiali in Qatar e oggi si è già partiti con il secondo turno. Intanto ecco tutte le pagelle targate tuttomercatoweb.com dei calciatori rossoneri impegnati negli ultimi 5 giorni di partite.

Olivier Giroud (FRANCIA-Australia 4-1) voto 8

Mica semplice, sostituire il Pallone d'Oro. Ma l'attaccante del Milan non si fa problemi, allarga le spalle e fa ciò a cui siamo abituati a vederlo in rossonero. Suo il gol del vantaggio nel primo tempo, sua la giocata più bella del match con quella sforbiciata che finisce fuori di poco, sua la rete che chiude i giochi e lo affianca ad Henry come miglior bomber di sempre della Nazionale. Esce all'88'.

Théo Hernandez (FRANCIA-Australia 4-1) voto 7

Entra al 13'. Non credete che giochi bene solo nel Milan... Entra a freddo per sostituire il fratello, si cala subito nella parte. Corsa, l'assist per Rabiot, tanta spinta e le solite sgroppate.

Rafael Leao (PORTOGALLO-Ghana 3-2) voto 7

Entra al 77' e segna dopo una cavalcata senza palla da puledro scosso. Primo gol con la maglia del Portogallo alla sua prima presenza in un Mondiale. Un sogno per il fuoriclasse del Milan.

Simon Kjaer (DANIMARCA-Tunisia 0-0) voto 6

Se la cava con mestiere e senza troppa fatica. Esce al 65'.

Sergino Dest (USA-Galles 1-1) voto 5.5

Parte forte, anche troppo: con un giallo assolutamente inutile condiziona la sua gara, un errore che per un giocatore della sua esperienza appare decisamente gratuito. Esce al 74'.

Fode Ballo-Touré (SENEGAL-Olanda 0-2) non entrato

Charles De Ketelaere (BELGIO-Canada 1-0) non entrato