TMW - Le percentuali sulle panchine di A: in rialzo le quotazioni di Gattuso

A due giornate dalla fine c'è ancora da svolgere il cubo di Rubik delle panchine, con molti allenatori che potrebbero cambiare aria, in primis quelli delle big. Grande attesa per l'incontro fra Agnelli e Allegri di mercoledì, l'Inter può cambiare Spalletti con Conte anche in caso di qualificazione in Champions League. In lievissimo rialzo le quotazioni di Gattuso

ATALANTA

Gian Piero Gasperini

Conferma: 55%

Addio: 45%

Possibili successori: Simone Inzaghi, Roberto Donadoni, Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 70%

Addio: 30%

Possibili successori: Leonardo Semplici

CAGLIARI

Rolando Maran

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

CHIEVO VERONA

Domenico Di Carlo

Conferma: 30%

Addio: 70%

Possibili successori: ?

EMPOLI

Aurelio Andreazzoli

Conferma: 30%

Addio: 70%

Possibili successori: ?

FIORENTINA

Vincenzo Montella

Conferma: 99%

Addio: 1%

Possibili successori: /

FROSINONE

Marco Baroni

Conferma: 20%

Addio: 80%

Possibili successori: ?

GENOA

Cesare Prandelli

Conferma: 10%

Addio: 90%

Possibili successori: Davide Nicola, Davide Ballardini

INTER

Luciano Spalletti

Conferma: 30%

Addio: 70%

Possibili successori: Antonio Conte, José Mourinho

JUVENTUS

Massimiliano Allegri

Conferma: 40%

Addio: 60%

Possibili successori: Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini

LAZIO

Simone Inzaghi

Conferma: 60%

Addio: 40%

Possibili successori: Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi, Sinisa Mihajlovic, Leonardo Semplici

MILAN

Gennaro Gattuso

Conferma: 10%

Addio: 90%

Possibili successori: Maurizio Sarri, Unai Emery, Antonio Conte, Eusebio Di Francesco, Gian Piero Gasperini

NAPOLI

Carlo Ancelotti

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

PARMA

Roberto D'Aversa

Conferma: 90%

Addio: 10%

Possibili successori: /

ROMA

Claudio Ranieri

Conferma: 1%

Addio: 99%

Possibili successori: Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo, Laurent Blanc, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso, Leonardo Semplici.

SAMPDORIA

Marco Giampaolo

Conferma: 20%

Addio: 80%

Possibili successori: Roberto De Zerbi, Leonardo Semplici.

SASSUOLO

Roberto De Zerbi

Conferma: 70%

Addio: 30%

Possibili successori: Leonardo Semplici.

SPAL

Leonardo Semplici

Conferma: 30%

Addio: 70%

Possibili successori: ?

TORINO

Walter Mazzarri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

UDINESE

Igor Tudor

Conferma: 50%

Addio: 50%

Possibili successori: Stefano Pioli, Leonardo Semplici.