TMW - Marini: "L'Italia ha dei giovani di spessore come Tonali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianpiero Marini, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com soffermandosi anche sull'Italia: "In Nazionale di solito devi essere maturo per affrontare sfide importanti. Ora va trovata una squadra solida per le prossime gare. Quel che conta sono le prossime partite. Ci sono per fortuna quattro giocatori di grande spessore: Locatelli, Tonali, Barella e Chiesa. La Nazionale ha un reparto di prospettiva, nettamente più forte del centrocampo della Germania. Non è poco".