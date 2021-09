TMW - Milan, Giroud in isolamento ma Ibrahimovic scalpita

Per un Olivier Giroud fermato dal Covid-19 e a rischio anche per l'esordio Champions contro il Liverpool, in casa Milan c'è uno Zlatan Ibrahimovicche scalpita e chiede spazio. Da oramai 2-3 giorni lo svedese si allena regolarmente in gruppo e l'idea è quella di concedergli qualche minuto contro la Lazio alla ripresa per poi essere titolare contro i Reds. Ma l'ipotesi di vederlo dal primo minuto contro la squadra di Sarri, nel caso in cui il recupero dovesse ulteriormente accelerare, non è da scartare.