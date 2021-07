Lorenzo Colombo è finito nel mirino del Brescia da tempo, ma per le Rondinelle l'operazione per prelevare dal Milan l'attaccante potrebbe essersi messa in salita. Sul classe 2002, infatti, come rimbalza oggi da svariati media, si è inserita la SPAL, decisa a battere la concorrenza; più defilate, Pisa e Ascoli.