TMW - Nuovo corso Maldini: Theo Hernandez per riavvicinare il Real Madrid

Sicuramente è Paolo Maldini, ma da lontano potrebbe sembrare Adriano Galliani. Non tricoticamente parlando, bensì per il modo di muoversi del nuovo direttore tecnico rossonero, fra incontri a Ibiza e una nuova partnership con il Real Madrid, club molto vicino al Milan soprattutto con il nuovo millennio, con trasferimenti da una parte e dall'altra, con la ciliegina Kakà ma non solo.

THEO HERNANDEZ L'APRIFILA - Il terzino, ex Real Sociedad, è stato pagato 20 milioni di euro. È un prospetto, ma la cifra è comunque abbastanza alta, soprattutto considerando come il ruolo fosse coperto tra Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Quindi almeno una cessione, se non due, oltre al croato che dovrebbe essere sacrificato nonostante il biennale ancora in essere.

POI DANI CEBALLOS - Miglior giocatore dello scorso torneo Under21, il genietto del Real Madrid vuole giocare di più. Il Milan ha già mosso le prime pedine, probabilmente nei prossimi giorni ci saranno novità: la probabilità che, alla fine, arrivi in Italia non è bassa, nonostante qualche inserimento da parte di società spagnole.

MODRIC IMPOSSIBILE - La suggestione, dopo la visita di Predrag Mijatovic a Casa Milan, era quella di arrivare al numero dieci dei Blancos, Pallone d'Oro dello scorso anno. Lo stipendio è altissimo, circa 10 milioni di euro, totalmente fuori dai nuovi parametri imposti ai rossoneri.