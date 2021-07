TMW - Orlando: "Milan, mi aspettavo qualcosa di diverso. La squadra va riassemblata"

Il Milan nella chiacchierata con Alessandro Orlando, ex terzino dei rossoneri. "Finora c'era stata una base interessante - dice a Tuttomercatoweb.com - e pensavo che con qualche ritocco quest'anno e nel prossimo potesse essere da scudetto. Il mercato in uscita però ha cambiato un po' le cose. Non è colpa del Milan ma del calcio moderno. I nomi che girano adesso e gli acquisti fatti sono buoni però ora la squadra va rivalutata".

In effetti gli acquisti sembrano mirati...

"Sì però poi tutto va assemblato. Donnarumma e Calhanoglu erano delle certezze e sostituirli non è facile. Da parte mia ora c'è curiosità ma mi aspettavo qualcosa di diverso. Certo, se devi confrontarti col PSG perdi in partenza".