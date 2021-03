TMW RADIO - Bazzani: "Il Milan ha fatto una proposta consona a Donnarumma"

Fabio Bazzani, intervistato da TMW Radio, si è espresso sull'eventuale addio di Donnarumma a parametro zero: "Chiaramente perderesti uno dei migliori al mondo, tra qualche anno forse il migliore in assoluto, ma il Milan è arrivato comunque a fare una proposta che pensa giusta e consona rispetto alle proprie possibilità. Va saputo tener la barra dritta: sapendo che offri il massimo, non puoi neanche pensare che il mondo finisca lì. Gli obiettivi rimangono, vai a prendere un altro portiere, seppure dispiaciuto, convinto di aver fatto di tutto per tenerlo".