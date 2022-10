TMW RADIO - Bergonzi: "Milan-Chelsea, errore clamoroso. VAR? E' ora di cambiare il protocollo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A commentare quanto accaduto in Milan-Chelsea a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Difficile fischiare un rigore del genere. Non è fallo neanche a centrocampo, non c'è neanche la trattenuta per la maglia. Inspiegabile il fischio dell'arbitro. L'espulsione è la conseguenza del fischio, perché se è potenziale azione da rete e c'è trattenuta è sempre cartellino rosso. Errore gigantesco, clamoroso, non oso pensare se fosse capitato a un arbitro di Serie A. E' un arbitro internazionale che ha commesso un errore pazzesco, il VAR da protocollo non può intervenire ma è ora di smetterla. Chiunque al monitor ha visto che è errore, il VAR dovrebbe richiamare e intervenire lo stesso perché non c'era nulla. Serve dare più respiro e personalità in certe situazioni. Non si possono fare figuracce con tutti questi mezzi tecnologici a disposizione".