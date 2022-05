TMW RADIO - Bergonzi: "Milan-Fiorentina, l'arbitro si è perso. Manca la doppia ammonizione a Maleh"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, degli episodi discussi del weekend: "Malissimo questo weekend. Li difendo sempre quando posso, ma tranne qualche partita ci sono state grosse imprecisioni. A partire da Spezia-Lazio. E' stato un errore grossolano, gravissimo. Pairetto e Nasca sospesi dall'AIA, sono stati tutti imprecisi e poco scrupolosi poi al Var nel rivedere l'azione. Ci facciano sapere ora cosa è accaduto. Ripetizione? C'è un errore e basta, altrimenti si ripeterebbero tutte le partite. Il fuorigioco è evidente stavolta. Ma ci sono state anche altre imprecisioni, come a Milan-Fiorentina. Ieri l'arbitro si è perso, non c'è stata la doppia ammonizione di Maleh e poi si è perso qualche cartellino.