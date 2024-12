TMW Radio - Bezzi: "Contro l'Atalanta è comprensibile lo sfogo di Fonseca: il gol di De Ketelaere è irregolare, è un grave errore"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

Milan fuori dai giochi?

"I due allenatori che sono la delusione del campionato sono Motta e Fonseca. Forse il Milan dovrebbe pensare a cambiare qualcosa in panchina. Con chi? Non lo so, magari Sarri, che potrebbe essere un allenatore di spessore. Il Milan a vederlo in questa posizione e fuori da tutto credo debba portare a una profonda riflessione. E' un brutto segnale. Contro l'Atalanta è comprensibile lo sfogo di Fonseca, il gol di De Ketelaere è irregolare. Se accettiamo queste cose in area, cosa possono fare i difensori? E' un grave errore".