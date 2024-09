TMW Radio - Biscardi: "Non credo che Allegri sia la soluzione giusta. Ha sempre sfruttato le capacità individuali dei suoi giocatori"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Maurizio Biscardi. Tra i diversi temi affrontati, anche quello relativo alla Nazionale italiana di Luciano Spalletti, impegnata domani sera contro la Francia. Queste le sue considerazioni in merito a un possibile cambio di ct nel prossimo futuro.

Spalletti è uno dei pilastri della Nazionale del futuro o no?

"In un certo senso la scusa mi ha convinto. E' stato chiamato per compiere un miracolo, e ha tentato di supplire alla mancanza di giocatori di un certo tipo con un certo tipo di gioco. In Nazionale però non c'è tempo di assimilare certi schemi. Il problema a monte è che il parco giocatori in Italia è quasi desolante. Quando sento parlare di Allegri dico: ma se veniva criticato con i campioni, ce lo vediamo in una Nazionale dove è costretto a giocare con giocatori di questo tipo? Non credo che la soluzione sia prendere Allegri, che ha sempre sfruttato le capacità individuali dei suoi giocatori".