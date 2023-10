TMW Radio - Bonanni: "Leao e Lautaro indispensabili per Milan e Inter"

Per commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni.

Leao e Lautaro importanti per Milan e Inter: chi è più dipendente?

"Entrambi. Chi in un verso, chi in un altro, sono indispensabili per Milan e Inter".