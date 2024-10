TMW Radio - Bonanni: "Stanno mancando i giocatori, al di là delle colpe che può avere Fonseca"

vedi letture

A parlare del turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"E' vero, è grave che un allenatore dia delle regole e che queste non vengano rispettate. Non so se la squadra ce l'ha in mano l'allenatore, ma per me Fonseca non è adatto ad allenare il Milan, ma la maggioranza delle colpe sono dei giocatori. Se Theo Hernandez continua a fare così non è colpa sua. Devono fare i professionisti. Stanno mancando i giocatori, al di là delle colpe che può avere Fonseca".