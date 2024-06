TMW Radio - Bonanni: "Zirkzee mi piace molto, ma 15 milioni di commissioni sono davvero troppi"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Convocati dell'Italia, che ne pensa?

"Mi dispiace per Orsolini, sono un grande estimatore di El Shaarawy e lo avrei tenuto come è successo. E credo che farà tutto l'Europeo da titolare. Mi piace molto Zaccagni ma è stato fuori per un po'. Però speriamo di poter disputare un buon Europeo. Il girone è difficile e ne passano due, non passare non mi sembra complicato".

Inter, siamo vicini al rinnovo di Inzaghi:

"Ero straconvinto che la nuova proprietà spesse cosa andava a prendere, una società forte che ha una dirigenza valida e competente e una strada spianata per i prossimi 2-3 anni, a meno che il Napoli con Conte non diventi subito una diretta concorrente. Il rinnovo quindi è giusto".

Milan, stretta su Zirkzee:

"Mi piace molto ma 15 mln di commissioni sono davvero troppi. Credo che si debba mettere un freno o davvero sarà un problema per i club".