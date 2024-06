TMW RADIO - Braglia: "Conte fa tornare l'entusiasmo nei giocatori, il Napoli sarà top"

vedi letture

Simone Braglia, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio' su Antonio Conte, prossimo allenatore del Napoli e sogno infranto della maggior parte dei tifosi milanisti. Queste le sue interessanti parole:

"Conte vuol dire far tornare l’entusiasmo nei giocatori. Lo sfaldamento è stato dovuto alla perdita di Spalletti, poi ADL ci ha messo del suo nell’annata. Io credo che il Napoli con Conte ritornerà ad essere top, la squadra vista con Spalletti. Le potenzialità ci sono. Per me basta una leadership che compatti il gruppo, che non è solo il tecnico ma lo staff".