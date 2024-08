TMW Radio - Braglia: "Estrema fiducia in Fonseca, meno nella società"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, come vede la ripartenza con Fonseca?

"Sono sempre stato favorevole a Fonseca, io ho estrema fiducia in lui ma meno nella società. Condivido l'idea della società che ci vuole un certo equilibrio economico, però sotto alcuni aspetti, soprattutto per il raggiungimento dei risultati sportivi, mi sembra che la società sia più dedita a cercare il risanamento di bilancio che altro. Theo Hernandez e Maignan vanno confermati e non c'è ancora certezza, in più c'è da rinforzare una rosa che comunque è partita bene in questo momento".