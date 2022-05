TMW Radio - Braglia: "Maldini non ama stare sui giornali, fa strano che abbia detto certe cose"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stefano Braglia, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, soffermandosi anche sul mercato del Milan: "Bisogna capire cosa vuole fare Elliott, al di là delle trattativa per la cessione. Qualsiasi transazione o rinnovo gli spetta. Stride l'uscita di Maldini, non è un uomo che ama andare sui giornali, quindi fa strano che abbia detto certe cose, fa pensare in merito al futuro del club. Mi sembra di rivivere la situazione ante-pandemia di Boban. L'uscita di Paolo la sposo in pieno".