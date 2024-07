TMW Radio - Braglia: "Sicuramente è ancora un mercato aperto e manca tempo per raggiungere gli obiettivi"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Il Napoli è la squadra che può mettere più in difficoltà l'Inter nel prossimo campionato?

"Sì, ma vediamo cosa succederà con Osimhen. Io però la Juventus la metto, mi piace molto come gestione. E' tornata la Juve di un tempo, c'è il riavvicinamento della dirigenza allo staff tecnico, questa rivoluzione mi fa ben sperare nella riuscita di Motta. Più del Napoli io vedo la Juve".

Il Milan?

"Ma secondo voi quanto interessa alla società Milan il progetto sportivo? A me sembra che ci credano poco. Sicuramente è ancora un mercato aperto e manca tempo per raggiungere gli obiettivi, ma manca un attaccamento alla storia del club. Mi sembra siano più interessati al progetto stadio e merchandising che a quello squadra. Ridatemi Maldini".

Soulé lo vede meglio alla Juve o in Premier?

"Lo terrei ma ci sono anche le esigenze di cassa purtroppo. Forse il campionato inglese per lui non è adatto".