TMW Radio - Braglia: "Tatarusanu deve giocare titolare, ma deciderà Pioli"

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a Maracana trasmissione di TMW Radio, commentando la possibilità di vedere Tatarusanu titolare dato l'infortunio di Maignan: "Non si sanno i tempi di recupero di Maignan ma deve giocare Tatarusanu. Deciderà Pioli comunque. Il secondo deve giocare con continuità, per avere un portiere pronto. Più giochi e meglio è per un portiere. Credo che per questioni logiche Tatarusanu debba essere titolare".