TMW RADIO - Brambati: "Allegri neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocerino"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juventus, le dichiarazioni di Allegri non sono piaciute sul PSG. Cosa si aspetta però da questa partita?

"L'ho capita non in senso polemico. Voleva dire che non sono ancora all'altezza del PSG, certo tutti si aspettano una prova di carattere dopo la prova incolore di Firenze ma ribadisco: se è stato preso Allegri per il bel gioco hanno sbagliato tecnico. Ha vinto 5 scudetti di fila facendo risultati e non per il gioco. Oggi è diventato uno sport attaccarlo. Neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocerino. La Juventus deve puntare alla qualificazione e fare risultato con il Benfica e non contro un'armata come il PSG. Forse non doveva dirlo e tenerselo per sè. Credo però sia un pensiero anche dei tifosi juventini. Poi strada facendo la Juve può diventare più forte e compatta, recuperare due giocatori come Pogba e Chiesa e a quel punto giocarsela con un gap ridotto con quelle più forti".