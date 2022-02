TMW RADIO - Brambati duro su Inzaghi: "Se non vinci inutile accampare scuse dicendo che hai dominato. Il fallo di Giroud non c'è"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato la Serie A.

Che ne pensa della vittoria del Milan nel derby?

"A me non interessa dominare ma vincere. In certi club devi vincere e ha vinto il Milan. Prima di andare in sala stampa e dire che sono stati innervositi dal fallo di Giroud, rivediti l'episodio, il fallo non c'è. Se non vinci, è inutile che accampi scuse e dici che hai dominato. Se non hai chiuso la partita è per colpa tua e perché il portiere avversario ha fatto il suo".