TMW RADIO - Brambati: "Il Milan comunque è arrivato in Semifinale di Champions, ma mi ha deluso per come se l'è giocata"

Ospiti: Pellegatti:" DE Ketelaere delusione totale. In campionato delusioni le tre big." Impallomeni:" Milan stagione da 4 ma non disfattismo." Brambati:"In semifinale dal Milan mi aspettavo qualcosa in più. Pioli non aiutato." Orlando:" Il Milan deve intervenire in attacco subito c'è solo Giroud. - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del campionato.

Milan, Pioli dice che per il prossimo anno serve fare meglio. Cosa serve?

"Diciamo la verità, se non avessero dato il -10 la Juventus si sarebbe presentata a Empoli in altro modo. Il -10 è preso troppo in modo asettico, qualche strascico è stato lasciato in uno spogliatoio non gestito bene. In semifinale di Champions comunque il Milan c'è arrivato, anche se mi ha deluso per come se l'è giocata. Era un derby dove mi aspettavo un po' più di lotta".