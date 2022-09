TMW Radio - Brambati: "Leao? Il Milan ha quest'anno di tempo per rinnovarlo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati, intervenuto oggi a TMW Radio, ha detto la sua sul rinnovo di Rafael Leao e su come deve muoversi il Milan in merito a questa situazione. Queste le parole: "Hanno quest'anno di tempo per rinnovare, sennò è troppo tardi. E' in mano a un agente che sa il fatto suo che gestisce il calciatore e la mediazione".