TMW Radio - Brambati: "Locatelli vuole la Juventus per avere una rivincita sul Milan"

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, ha commentato così la telenovela di mercato Locatelli-Juventus: "Mi auguro per il ragazzo possa andare in porto, ha nelle corde la voglia di vestire il bianconero, si va a confrontare con una realtà ambiziosa e per giocare la Champions. Sarebbe un passo importante per la sua carriera, va in una squadra di campioni e quando giochi per un grande allenatore puoi solo migliorare. Me lo auguro anche per il Sassuolo, perché tenerlo un giocatore con l'acquolina in bocca non è gradevole. Mi è stato detto che un po' di rivincita sul Milan che lo ha un po' scaricato all'epoca lui ce l'abbia. Il Milan non lo ha svenduto, ma per la crescita che poi ha avuto alla fine non è stata un'operazione così positiva".